Директор: Борьба против антинациональных сил должна продолжаться и сегодня

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Борьба против антинациональных сил, идущая с советского периода, должна продолжаться и сегодня, так как они до сих пор агрессивны и продолжают наносить удары по нашей национальной истории". Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении директор Института языковедения НАНА Тофиг Гаджиев на проходящем сегодня в Баку I Съезде ученых Азербайджана.

По его словам, деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева сыграла важную роль в разрешении спорных моментов, касающихся письменной литературы Азербайджана: "В этой связи хотелось бы привлечь внимание к спорам вокруг Деде Горгуд. Турецкие горгудоведы относят его к периоду не ранее XVI века. Однако Гейдар Алиев издал указ о проведении 1300-летия книги Деде Горгуд, в связи с этим было проведено множество исследований, напечатаны книги. Это было принято ЮНЕСКО, таким образом, было доказано, что история азербайджанской письменной литературы восходит к VII веку".

Тофиг Гаджиев также предложил провести II Бакинский тюркологический съезд в 2016 году.