Директор бакинской школы уволена после распространенной в соцсетях аудиозаписи

Директор средней школы № 201 города Баку Афаг Алиева освобождена от должности.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).

Приказом директора агентства Эшги Багирова А.Алиева уволена за недочеты, допущенные в работе.

Отметим, что некоторое время назад в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно Афаг Алиева угрожает учительнице школы Лале Шафагетовой с целью вынудить ее дать ложные свидетельства против бывшего заместителя директора Светланы Гусейновой.