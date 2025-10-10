Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026

    Директор бакинской школы уволена после распространенной в соцсетях аудиозаписи

    Наука и образование
    • 10 октября, 2025
    • 09:43
    Директор бакинской школы уволена после распространенной в соцсетях аудиозаписи

    Директор средней школы № 201 города Баку Афаг Алиева освобождена от должности.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).

    Приказом директора агентства Эшги Багирова А.Алиева уволена за недочеты, допущенные в работе.

    Отметим, что некоторое время назад в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно Афаг Алиева угрожает учительнице школы Лале Шафагетовой с целью вынудить ее дать ложные свидетельства против бывшего заместителя директора Светланы Гусейновой.

    MÜTDA увольнение директор школы
    Bakıda müəllimi təhdid edən məktəb direktoru işdən azad edilib

    Последние новости

    10:22
    Фото

    Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

    Происшествия
    10:20
    Фото
    Видео

    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    Инфраструктура
    10:16

    В результате ночных атак по Киеву пострадало 12 человек

    Другие страны
    10:13

    Азербайджанская строительная компания фактически обанкротилась

    Бизнес
    10:06

    Глава Конгресса Перу принес присягу в качестве президента - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:04

    В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана один на один

    Внешняя политика
    10:00
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕС развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    10:00

    Ильхам Алиев прибыл во Дворец наций в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ

    Внешняя политика
    09:55

    Швеция направит $500 млн на борьбу с дронами и комплектующие для Gripen - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей