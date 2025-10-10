Директор бакинской школы уволена после распространенной в соцсетях аудиозаписи
Наука и образование
- 10 октября, 2025
- 09:43
Директор средней школы № 201 города Баку Афаг Алиева освобождена от должности.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования (MÜTDA).
Приказом директора агентства Эшги Багирова А.Алиева уволена за недочеты, допущенные в работе.
Отметим, что некоторое время назад в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой предположительно Афаг Алиева угрожает учительнице школы Лале Шафагетовой с целью вынудить ее дать ложные свидетельства против бывшего заместителя директора Светланы Гусейновой.
