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    В связи с плохими погодными условиями 17 января не рекомендуется водить детей в детский сад - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Управление дошкольных учебных заведений и детских домов Баку в связи с резким ухудшением погодных условий 17 января предупредило детские сады, находящиеся в подчинении Исполнительной Власти города Баку

    Как передает Report, об этом говорится в телефонограмме администрации, адресованной руководителям дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении Исполнительной власти.

    В телефонограмме не рекомендуется приводить детей в детские сады 17 января в связи с тем, что температура воздуха опустится ниже 10 градусов.

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