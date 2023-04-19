Депутаты Милли Меджлиса посетили Киевский национальный университет

Депутаты Милли Меджлиса Руфат Гулиев, Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев, Рази Нуруллаев, а также депутаты Верховной Рады Украины Владимир Крейденко, секретарь украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы, председатель Объединенной диаспоры азерб

Депутаты Милли Меджлиса Руфат Гулиев, Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев, Рази Нуруллаев, а также депутаты Верховной Рады Украины Владимир Крейденко, секретарь украинско-азербайджанской межпарламентской рабочей группы, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев посетили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, проректор вуза Андрей Гожик отметил, что визит делегации азербайджанских парламентариев в Украину при нынешних обстоятельствах имеет большое значение.

А.Гожик рассказал о развитии студенческо-образовательного обмена между Украиной и Азербайджаном.

Руководитель азербайджано-украинской межпарламентской рабочей группы Руфат Гулиев отметил, Азербайджан, руководствуясь нормами и принципами международного права и Устава ООН, уважает территориальную целостность Украины.

Делегация поинтересовалось положением азербайджанских студентов, обучающихся в университете. Также были обсуждены контакты азербайджанской диаспоры с университетом.

В завершение встречи гости посетили созданную в вузе аудиторию имени Юсифа Везира Чеменземинли.