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Минобразования дало поручение ректорам вузов в связи со студентами, поступившими на платной основе

Дано поручение в связи со студентами, поступившими на платной основе

Министерство образования дало поручение ректорам университетов в связи со студентами, получившими право на получение образования на платной основе.

Как сообщили Report в министерстве, по решению коллегии Министерства образования, руководителям высших учебных заведений дано поручение создать условия для получающих образование на платной основе студентов оплачивать обучение в период получения образования по полугодиям.

В конкурсе этого года по приему в вузы приняли участие 58 258 человек. Из них 42 062 человека (в том числе 3 542 суббакалавра) были приняты в вузы. 17 820 человек (в том числе 586 суббакалавров) получили право на получение образования на основе госзаказа, 24 242 человека (в том числе 2 956 суббакалавров) – на платной основе.

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