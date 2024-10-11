Current Biology: В зубах львов-людоедов из XIX века нашли человеческие волосы

Ученые проанализировали древнюю ДНК из волос в полостях зубов львов-людоедов, застреленных в 1898 году.

Ученые проанализировали древнюю ДНК из волос в полостях зубов львов-людоедов, застреленных в 1898 году.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В 1898 году два взрослых безгривых льва терроризировали лагерь строителей у реки Цаво в Кении. Животные нападали ночью и съели по меньшей мере 28 человек. Их застрелил инженер проекта Джон Генри Паттерсон, которые продал останки львов Музею естественной истории им. Филда в Чикаго в 1925 году.

В начале 1990-х годов в зубах хищников нашли тысячи фрагментов волос съеденных ими животных. В новом исследовании ученые проанализировали древнюю ДНК в волосках, извлеченных из зубов львов. При этом они сосредоточились на митохондриальной ДНК. Она содержится в особых клеточных структурах, которые вырабатывают энергию. Митохондриальная ДНК лучше сохраняется, поэтому ее проще реконструировать.

Анализ выявил ДНК жирафа, человека, орикса, водяного козла, гну и зебры и львов. Также ученые подтвердили, что львы были братьями. Они отказались от исследования человеческой ДНК, поскольку в регионе все еще могут жить родственники пострадавших. Неизвестно, какое влияние на них могла бы оказать информация о том, что их предка съел лев.

Неожиданностью стало обнаружение ДНК гну, поскольку их ближайшая группа находилась примерно в 80-ти километрах от мест обитания львов. Вероятно, львы охотились на них, когда на шесть месяцев покинули регион Цаво и перестали терроризировать строителей.