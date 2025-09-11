Число аварийных школ в Азербайджане за последние годы сократилось вдвое

В Азербайджане число аварийных школ за последние годы сократилось в 2 раза - до 400.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном началу нового учебного года.

Он отметил, что в стране построено около 600 новых школ:

"В 312 общеобразовательных учреждениях начнет работу служба методической поддержки. В 14 школах (в целом для 1 238 учащихся) в пилотном режиме будет внедрена новая модель обучения".