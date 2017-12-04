Центр сейсмологической службы: В этом году в Азербайджане произошло 25 ощутимых землетрясений

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "За 11 месяцев 2017 года в Азербайджане и на сопредельных территориях было зарегистрировано 9 тыс. подземных толчков".

Об этом сообщила Report руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Рафиггызы.

"Из них 3642 - это местные, то есть землетрясения, произошедшие на территории Азербайджана. Более 5 тыс. - толчки, произошедшие в Азербайджане и прилегающих к нему территориях. На территории республики было 25 ощутимых землетрясений", - сказала официальный представитель Центра.

В. Рафиггызы отметила, что статистика землетрясений динамичная, часто меняется: "В недрах земли каждый день происходят десятки неощутимых толчков, и это хорошо, потому что идет разрядка энергии. Когда спокойствие в сейсмических зонах, возникает настороженность, поскольку идет накопление энергии".