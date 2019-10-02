Директор сельской школы: C каждым годом поступающих в вузы девушек становится все больше

Из года в год облик школы меняется - внешний вид учебных заведений модернизируется, учителя становятся моложе. Естественно, что наряду с этими изменениями должен меняться и облик руководителя учебного заведения, директора должны становиться более гибкими, компетентными и профессиональными, идя в ногу со временем.

Для выбора кандидатов на роль директоров, отвечающих данным критериям, был проведен централизованный 4-этапный конкурс, по итогам которого в сентябре в 61 школу были назначены новые молодые директора.

Одной из таких гибких, инициативных, активных и компетентных директоров, который приступил к своим обязанностям с нового учебного года, стала собеседница Report – директор средней школы села Тукавиля Лянкяранского района Гюнай Исмаилова.

Г.Исмаилова до сих пор помнит свой первый день в школе: "Впервые я вошла в класс в качестве педагога азербайджанского языка и литературы 12 лет назад. Мое внимание привлекло небольшое число девочек по сравнению с мальчиками в классе. По указанию директора, я ходила по домам и общалась с семьями девочек, которые были против продолжения их образования. Я любыми способами уговаривала родителей, чтобы они приводили девочек в школу, приводя в пример себя – как образ молодой учительницы. Спустя какое-то время постепенно стал появляться результат моих трудов. Представьте, себе, что до 2010 года ни одна девушка из села никогда не получала высшего образования. Однако с каждым годом поступающих в вузы девушек становится больше и это не может не радовать".

По словам директора, ее дочь учится в 8-ом классе в ее школе: "Каждый день она вместе со мной преодолевает 23 километра чтобы добраться до своего класса, потому что в нашей школе образование ничем не хуже, чем в других школах".

Как отметила Г.Исмаилова, в школе освободилось место директора, так как бывший директор ушел на пенсию. В течение 3 лет Гюнай ханум работала и.о. директора, пока она не прошла централизованный конкурс на вакантные места директоров и не была официально назначена на эту должность: "После того, как я успешно прошла все этапы конкурса меня охватило огромное волнение и гордость, поэтому я сделаю все возможное, чтобы оправдать возложенное со стороны Минобразования на меня доверие и быть достойным директором".

По словам молодого директора, результаты школы с каждым годом растут: "В этом году четверо из 14 выпускников поступили в университет, один поступил в медицинский колледж, а двое - в профессионально-техническое училище. В прошлом году две девочки окончили 11 класс. Одна из них поступила в Азербайджанский медицинский университет, набрав 622 балла".

Г. Исмаилова говорит, что сделает все возможное, чтобы школа была одинокого активна и успешна как на спортивных, творческих соревнованиях, так и на конкурсах знаний: "Наши школьники уже два года участвуют в олимпиадах. Правда, мы еще ни разу не выигрывали, но зато мы полны решимости и я как руководитель постараюсь сделать все возможное, чтобы как можно больше учеников были активно вовлечены в разного рода внешкольные мероприятия. Потому что это развивает как знания и навыки, так и кругозор".

Эмилия Аббасова