БВШН занимает одно из лидирующих мест по числу президентских стипендиатов

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2019 году и удостоенными Президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах.

Как сообщили Report в БВШН, на встрече Эльмар Гасымов отметил, что 23 студента Бакинской высшей школы нефти были удостоены этих стипендий в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 9 сентября 2019 года "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в вузы Азербайджанской Республики в 2019/2020 учебном году".

Он сообщил, что число президентских стипендиатов увеличилось до 150 человек с момента создания БВШН. Ректор отметил, что максимальное количество президентских стипендиатов Бакинской высшей школы нефти приходится на 1-ю группу, в которой всегда наблюдалась большая конкуренция. "Согласно соответствующему Указу, в этом году президентских стипендий были удостоены 102 человека. Из 23 президентских стипендиатов БВШН 15 выбрали специальность "Инженер по информационной безопасности", 5 – "Инженер по автоматизации процессов", 2– "Инженер химик", 1 – "Инженер по нефти и газу", – добавил он.

Эльмар Гасымов выразил уверенность, что каждый из стипендиатов оправдает оказанное ему доверие на самом высоком уровне. Ректор высоко оценил интерес, проявленный президентскими стипендиатами к Бакинской высшей школе нефти, и подчеркнул, что сделанный студентами выбор сыграет важную роль в их будущей карьере. Напомнив, что учебные заведения, учителя и родители также сыграли очень важную роль в достижении студентами успеха, Эльмар Гасымов пожелал стипендиатам удачи в их будущей учебе. Студенты, в свою очередь, выразили благодарность за прекрасные условия, созданные в школе для их обучения. Отметим, что 9 из президентских стипендиатов являются девушками, 14 – юношами. При выборе специальности стипендиаты отдали предпочтение специальности "Инженер по информационной безопасности". Не случайно эта специальность с самым высоким проходным баллом в стране была объявлена "Специальностью года".

"Инженер по автоматизации процессов" также является специальностью с самым высоким проходным баллом среди университетов страны.