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БВШН занимает одно из лидирующих мест по числу президентских стипендиатов

БВШН занимает одно из лидирующих мест по числу президентских стипендиа

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился со студентами, поступившими в БВШН в 2019 году и удостоенными Президентской стипендии за отличные результаты на вступительных экзаменах. 

Как сообщили Report в БВШН, на встрече Эльмар Гасымов отметил, что 23 студента Бакинской высшей школы нефти были удостоены этих стипендий в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 9 сентября 2019 года "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в вузы Азербайджанской Республики в 2019/2020 учебном году". 

Он сообщил, что число президентских стипендиатов увеличилось до 150 человек с момента создания БВШН. Ректор отметил, что максимальное количество президентских стипендиатов Бакинской высшей школы нефти приходится на 1-ю группу, в которой всегда наблюдалась большая конкуренция. "Согласно соответствующему Указу, в этом году президентских стипендий были удостоены 102 человека. Из 23 президентских стипендиатов БВШН 15 выбрали специальность "Инженер по информационной безопасности", 5 – "Инженер по автоматизации процессов", 2– "Инженер химик", 1 – "Инженер по нефти и газу", – добавил он. 

Эльмар Гасымов выразил уверенность, что каждый из стипендиатов оправдает оказанное ему доверие на самом высоком уровне. Ректор высоко оценил интерес, проявленный президентскими стипендиатами к Бакинской высшей школе нефти, и подчеркнул, что сделанный студентами выбор сыграет важную роль в их будущей карьере. Напомнив, что учебные заведения, учителя и родители также сыграли очень важную роль в достижении студентами успеха, Эльмар Гасымов пожелал стипендиатам удачи в их будущей учебе. Студенты, в свою очередь, выразили благодарность за прекрасные условия, созданные в школе для их обучения. Отметим, что 9 из президентских стипендиатов являются девушками, 14 – юношами. При выборе специальности стипендиаты отдали предпочтение специальности "Инженер по информационной безопасности". Не случайно эта специальность с самым высоким проходным баллом в стране была объявлена "Специальностью года". 

"Инженер по автоматизации процессов" также является специальностью с самым высоким проходным баллом среди университетов страны.

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