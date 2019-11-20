Посол Индии: БВШН является одним из самых современных учебных заведений

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Бавитлунгом Ванлалвавном.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью высшей школы.

Сначала посол ознакомился с кампусом, лабораториями, аудиториями, конференц-залами и спортивными залами БВШН. Гость был подробно проинформирован об истории создания и развития Бакийской школы нефти, направлениях ее деятельности, проводимых здесь реформах, внедряемых в школе инновациях, а также об успехах, достигнутых учителями и студентами БВШН.

На встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, в частности, привлечение нескольких индийских студентов к обучению в БВШН.

Проректор по учебе и науке Бакинской школы нефти отметил, что международные отношения играют особую роль в деятельности школы, и она всегда придавала важность сотрудничеству с престижными университетами мира. Говоря о сотрудничестве с британским Университетом Хериот-Ватт, проректор отметил возможность налаживания в будущем сотрудничества между БВШН и индийскими университетами.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна выразил благодарность за гостеприимство и встречу. Он высоко оценил предложение о привлечении индийской молодежи к обучению в БВШН и выразил готовность посольства оказать поддержку в этом деле.

"Мы посетили различные высшие учебные заведения в Баку и регионах. В последнее время мы наблюдаем тенденцию модернизации в системе образования Азербайджана. Бакинская высшая школа нефти тоже является одним из самых современных учебных заведений в стране как с точки зрения системы образования, так и с точки зрения инфраструктуры. В особенности наше внимание привлек тот факт, что все без исключения выпускники БВШН обеспечиваются работой. Каждый год в Индии 70 миллионов молодых людей оканчивают учебные заведения. Молодежь интересует возможность получения качественного образования и трудоустройство. В данном контексте мы готовы оказать всю необходимую поддержку для установления сотрудничества между БВШН и индийскими университетами", - сказал посол.