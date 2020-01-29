Бакинская высшая школа нефти учредила стипендию имени академика Хошбахта Юсифзаде.

Об этом Report сообщили в Высшей школе.

Стипендия имени академика Хошбахта Юсифзаде - первого вице-президента SOCAR, который является живой легендой нефтяной промышленности Азербайджана, внесшей неоценимый вклад в развитие этой сферы, была вручена первым ее обладателям на юбилейном мероприятии, проведенном в Бакинской высшей школе нефти.

Студенты пятого курса факультета нефтегазовой инженерии Нихад Аббасов, набравший 700 баллов при поступлении в вуз, и Надир Намазов, набравший 695 баллов при поступлении в вуз, стали первыми, кто удостоился стипендии имени академика Хошбахта Юсифзаде.

Оба также являются президентскими стипендиатами.

Стипендия была присуждена им за успехи, достигнутые за годы учебы и активное участие в социально-общественной деятельности Высшей школы.