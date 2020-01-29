 Наверх

Бакинская высшая школа нефти учредила стипендию имени академика Хошбахта Юсифзаде

БВШН учредила стипендию имени академика Хошбахта Юсифзаде

Бакинская высшая школа нефти учредила стипендию имени академика Хошбахта Юсифзаде.

Об этом Report сообщили в Высшей школе. 

Стипендия имени академика Хошбахта Юсифзаде - первого вице-президента SOCAR, который является живой легендой нефтяной промышленности Азербайджана, внесшей неоценимый вклад в развитие этой сферы, была вручена первым ее обладателям на юбилейном мероприятии, проведенном в Бакинской высшей школе нефти.

Студенты пятого курса факультета нефтегазовой инженерии Нихад Аббасов, набравший 700 баллов при поступлении в вуз, и Надир Намазов, набравший 695 баллов при поступлении в вуз, стали первыми, кто удостоился стипендии имени академика Хошбахта Юсифзаде. 

Оба также являются президентскими стипендиатами.

Стипендия была присуждена им за успехи, достигнутые за годы учебы и активное участие в социально-общественной деятельности Высшей школы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!