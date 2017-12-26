БВШН стала победителем третьего "Зимнего фестиваля науки"

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) стала победительницей третьего "Зимнего фестиваля науки", в котором приняли участие свыше 20 высших и средних учебных заведений страны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, на фестивале, организованном Бакинским инженерным университетом, было представлено больше 100 проектов. Команда БВШН приняла в нем участие с идеей "Автоматическая система орошения", которая была разработана в лаборатории "Интернет вещей", действующей в Высшей школе. Главная функция этой автоматической системы орошения, названной "Счастливые растения", заключается в том, чтобы, собирая и анализируя характеристики почвы в течение длительного времени, предотвращать потери воды и энергии при орошении больших площадей, таким образом полностью автоматизируя процесс и сводя к минимуму человеческий труд.

Первый экспериментальный образец системы прошел успешные испытания летом этого года. Проект стал одним из 75 проектов, признанных лучшими в онлайн конкурсе ESP8266 IoT Contest, в котором приняли участие около 300 проектов. Автоматическая система орошения разработана студентами третьего курса Ниджатом Гасановым, Рустамом Гасановым и Миракрамом Агаларовым, обучающимися по специальности "Инженер по автоматизации процессов", под руководством старшего преподавателя вуза, руководителя лаборатории "Интернет вещей" Аббаса Алили.

Новейший прототип системы под названием "Счастливые растения" был представлен на третьем "Зимнем фестивале науки", где был признан лучшим проектом и занял первое место.