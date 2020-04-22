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БВШН объявляет прием слушателей на обучение по программе MBA

БВШН объявляет прием слушателей на обучение по программе MBA

Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) объявляет прием слушателей на обучение по программе MBA (Бизнес- администрирование).

Об этом сообщили Report в Высшей школе.

Слушатели, которые будут обучаться по программе MBA Высшей Школы, получат знания и навыки в различных областях управления и бизнеса. Курсы MBA чрезвычайно практичны и всеобъемлющи.

Специалисты, преподающие программу MBA, являются руководителями высшего звена, работающими в крупных местных и транснациональных компаниях, благодаря чему студенты в процессе учебы получают не только теоретические знания, но и реальный практический опыт.

Программа обучения включает в себя такие предметы как Стратегический менеджмент, Маркетинг, Статистика, Инвестиции и т.д.

Учебный план и учебные пособия для обучения по программе MBA были разработаны всемирно известными учеными специально для Бакинской Высшей Школы Нефти. Слушатели MBA заранее получат специально разработанные учебники и другие вспомогательные средства.

Прием слушателей для обучения по программе MBA Бакинской Высшей Школы Нефти проводится в соответствии с правилами приема в магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана.

Занятия проводятся в вечерние часы, 3 раза в неделю в будние дни. Все занятия проводятся только на английском языке. Знание английского языка является обязательным условием для успешного освоения программы. Знание английского языка студентов, успешно сдавших экзамены Государственного экзаменационного центра и допущенных к обучению по программе MBA БВШН, проверяется во время регистрации посредством внутреннего экзамена или собеседования. Студенты, получившие степень бакалавра или магистра, после окончания ими англоязычного вуза или проработавшие в течение длительного времени в иностранной компании, в которой английский язык был основным языком общения, могут быть освобождены от сдачи внутреннего экзамена.

Основная миссия MBA-центра БВШН заключается в подготовке менеджеров высокого уровня, способных работать в условиях глобальной конкуренции. Для этого были определены следующие принятые в мире основные направления: «Финансовый менеджмент», «Статистика бизнеса и экономики», «Маркетинговые концепции», «Бухгалтерский учет для менеджеров», «Управление и организационное поведение», «Управление производством и операциями», «Стратегический менеджмент: теория и практика», «Экономика управления», «Управление информационными технологиями», «Капитальные вложения и финансовые стратегии», «Стратегическое управление затратами», «Стратегическое управление и бизнес-политика», «Исследование рынка и международный бизнес».

БВШН предоставляет слушателям MBA возможность расширить свои знания в различных областях и выбрать для изучения интересующую их область:

• Методология исследования

• Управление человеческими ресурсами

• Международный менеджмент

• Управление рисками и страхование

• Международный финансовый менеджмент

• Деловые отношения

• Международное бизнес-право

• Управление проектами

• Международные отношения

Знания и навыки, приобретенные слушателями MBA, позволят им успешно пройти стажировку в различных компаниях и попробовать себя в новых областях. Годовая плата за обучение составляет 5000 AZN. Дополнительную информацию можно получить по телефону (+99450) 8433058 или электронной почте по адресу: rovshan.budagov@socar.az.

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