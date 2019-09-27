БВШН начал сотрудничать с компанией "ЛУКОЙЛ"

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с делегацией компании "ЛУКОЙЛ".

Как сообщили Report в высшей школе, на встрече присутствовали директор Департамента организационного развития и управления карьерой компании "ЛУКОЙЛ" Юрий Пиктовников, управляющий активами компании "ЛУКОЙЛ" Виталий Кузнецов, директор ЗАО "ЛУКОЙЛ-Азербайджан" Айдар Абдуллин.

Во время ознакомительного тура по кампусу БВШН гостям была дана подробная информация об учебных помещениях, многофункциональных лабораториях, библиотеке, конференц-зале и спортзале школы. Выступивший на встрече от имени Бакинской высшей школы нефти декан Инженерного факультета Зафар Гурбанов поприветствовал гостей от имени ректора БВШН Эльмара Гасымова. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией "ЛУКОЙЛ", которая является одной из ведущих компаний нефтегазового сектора не только в кавказском регионе, но и во всем мире и возглавляется нашим соотечественником. Зафар Гурбанов отметил, что Бакинская высшая школа нефти, готовящая высококвалифицированных англоязычных инженеров для нефтегазового сектора, установила партнерские отношения в этой области с местными, транснациональными и международными компаниями. Он подчеркнул, что студенты не только проходят производственную практику в этих компаниях, но и делают карьеру в них.

"Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве с такой транснациональной компанией как "ЛУКОЙЛ". Мы бы очень хотели, чтобы наши студенты проходили производственную практику в компании "ЛУКОЙЛ", а наши выпускники работали в ней. Кроме того, можно воспользоваться потенциалом ученых нашей школы для проведения совместных научных исследований. Также специалисты компании могут организовывать в БВШН тренинги по производственной практике", - добавил декан.

Выступая на встрече, директор Департамента организационного развития и управления карьерой компании "ЛУКОЙЛ" Юрий Пиктовников отметил, что компания "ЛУКОЙЛ" работает в Азербайджане с 1994 года и реализовала свой первый международный проект на одном из крупнейших в азербайджанском секторе Каспия месторождений - "Азери-Чираг-Гюнешли". "ЛУКОЙЛ" была первой из крупнейших российских бизнес-структур, которая начала работать в Азербайджане. Наша компания активно сотрудничает с SOCAR, и в будущем, используя успешный опыт БВШН, будет также создано высшее учебное заведение на базе компании "ЛУКОЙЛ". Мы обладаем достаточной информацией о Бакинской высшей школе нефти. Сегодня во время ознакомительного тура по школе наше внимание привлекли условия, созданные здесь, материально-техническая база, лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием и отвечающие современным стандартам, научно-исследовательские центры и даже функциональный спортивный зал. Действительно, наличие отраслевого высшего учебного заведения такого высоко уровня имеет важное значение для общего развития сектора", - сказал Юрий Пиктовников.

Он подчеркнул, что компания "ЛУКОЙЛ" готова далее расширять связи с Бакинской высшей школой нефти и организовывать технические поездки в "ЛУКОЙЛ". "Ваша школа сотрудничает с нашими крупными партнерами. Я считаю, что необходимо далее активизировать наше совместное сотрудничество", - добавил он.

Отметим, что сегодня компания "ЛУКОЙЛ" участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз", расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря. С 1995 года компания "ЛУКОЙЛ" также развивает в Азербайджане собственную сбытовую сеть автозаправочных комплексов, отвечающих мировым стандартам.