БВШН и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с делегацией Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России), находящейся с визитом в Баку.

Как сообщили Report в БВШН, в состав делегации, возглавляемой проректором вуза по общим вопросам Артемом Мальгиным, вошли торговый представитель Азербайджанской Республики в Российской Федерации, заведующий кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Руслан Алиев, научный руководитель программы MBA по специализации "Международный нефтегазовый бизнес" вуза Мария Белова и руководящие сотрудники ведущих российских компаний нефтегазового сектора – студенты и выпускники МГИМО МИД России по специальности MBA (Master of Business Administration). Среди членов делегации – представители таких компаний, как ООО "ПромРесурс", ПАО "Газпромнефть", VYGON Consulting, ОАО "Варьеганнефть", ПАО "Газпром Автоматизация" и ряд других.

Открывая встречу, прошедшую в кампусе Высшей школы, и приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов высоко оценил деятельность МГИМО, выпускники которого, отметил он, всегда добиваются больших успехов. Ректор также рассказал представителям МГИМО МИД России и российских компаний об истории создания, деятельности и достижениях БВШН. Выступивший затем проректор по общим вопросам МГИМО Артем Мальгин подчеркнул, что делегация вуза рада возможности побывать в таком современном высшем учебном заведении, как БВШН, а успехи Высшей школы, достигнутые за короткое время, сказал он, не могут не впечатлять.

На встрече были обсуждены перспективы, возможности и направления развития сотрудничества двух вузов. Затем состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между МГИМО МИД России и Бакинской Высшей школой нефти.

В ходе визита гости ознакомились с новым кампусом Высшей школы и созданными здесь условиями, в том числе с высокотехнологичными учебными лабораториями, оснащенными в соответствии с международными стандартами аудиториями и современным спортивным комплексом.