БВШН будет сотрудничать с компанией Atkins

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла встреча руководства БВШН с представителями британской компании Atkins и посольства Соединенного Королевства в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью вуза, на встрече приняли участие ректор Высшей Школы Эльмар Гасымов, Генеральный директор представительства компании в Баку Джеймс Тодд и заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стив Смит.

Приветствовав гостей, Эльмар Гасымов предоставил им подробную информацию о руководимом им высшем учебном заведении. Он сообщил, что Бакинская Высшая Школа Нефти создана для подготовки, в соответствии с международными стандартами в области образования, высококвалифицированных англоязычных специалистов-инженеров для работы в крупных нефтяных компаниях, в том числе на предприятиях и в организациях SOCAR, которая сегодня выросла в крупную транснациональную компанию, как в Азербайджане, так и за рубежом. С этой целью, отметил ректор, БВШН наладила и развивает прочное и успешное сотрудничество с крупными компаниями нефтегазового сектора, действующими в республике.

Говоря о деятельности компании Atkins, Генеральный директор представительства компании в Азербайджане Джеймс Тодд отметил, что она ведет разностороннюю деятельность и осуществляет различные проекты во многих странах мира. Компания занимается архитектурным и инженерным проектированием, строительством, геотехнической разведкой и консалтинговыми услугами для многих отраслей, в том числе добыча нефти и газа, архитектура, промышленное и городское строительство, возобновляемые источники энергии. В настоящее время Atkins работает в Азербайджане на основе контракта с BP и является одной из компаний, которая поддерживает политику в области национализации кадров. В рамках ее реализации компания Atkins заинтересована наладить партнерские отношения с Бакинской Высшей Школой Нефти с тем, чтобы ознакомить студентов вуза о возможностях, которые она может им предоставить. Направления такого сотрудничества, сказал Джеймс Тодд, могут включать организацию летних школ, производственной практики и стажировки студентов в Atkins, а также краткосрочных курсов и тренингов с участием специалистов компании.

Заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стив Смит также выразил заинтересованность в развитии связей посольства с Высшей школой в различных областях. Выразив удовлетворение успешным сотрудничеством БВШН с Университетом Хериота-Ватта и компанией BP, он отметил, что посольство готово оказать поддержку и содействие налаживанию и укреплению связей Высшей школы с другими британскими вузами и компаниями.

В ходе встречи была достигнута договоренность о заключении договора о сотрудничестве между БВШН и компанией Atkins.