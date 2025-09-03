    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Более 100 студентов из 11 стран подали заявки на перевод в вузы Азербайджана

    Наука и образование
    • 03 сентября, 2025
    • 13:38
    Более 100 студентов из 11 стран подали заявки на перевод в вузы Азербайджана

    Более 100 студентов из 11 стран подали заявки на перевод в азербайджанские университеты на 2025/26 учебный год.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по науке и высшему образованию.

    Отмечается, что число отклоненных заявок не превышает 10% от общего числа обращений. Основными причинами отказа названы отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, и неуспеваемость.

    Подчеркивается, что лица, поступившие в зарубежные вузы на основании аттестата, согласно действующим правилам, не могут быть переведены в высшие учебные заведения внутри страны.

    Министерство науки и образования в ответ на запрос Report сообщило, что результаты апелляционных обращений касательно переводов студентов будут представлены общественности, как только будут готовы.

