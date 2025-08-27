В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

Результаты отборочного этапа конкурса по приему учителей на должности со срочным трудовым договором разосланы в личные кабинеты кандидатов.

Как сообщили Report в Центре по управлению человеческими ресурсами, 1 305 кандидатов успешно прошли отбор вакансий, состоявшийся с 22 по 25 августа, и получили возможность работать по срочному трудовому договору.

Эти лица должны предоставить необходимые документы в соответствующий территориальный орган управления образованием до 18:00 2 сентября.