В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя
Наука и образование
- 27 августа, 2025
- 14:58
Результаты отборочного этапа конкурса по приему учителей на должности со срочным трудовым договором разосланы в личные кабинеты кандидатов.
Как сообщили Report в Центре по управлению человеческими ресурсами, 1 305 кандидатов успешно прошли отбор вакансий, состоявшийся с 22 по 25 августа, и получили возможность работать по срочному трудовому договору.
Эти лица должны предоставить необходимые документы в соответствующий территориальный орган управления образованием до 18:00 2 сентября.
