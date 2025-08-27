    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    • 27 августа, 2025
    • 14:58
    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Результаты отборочного этапа конкурса по приему учителей на должности со срочным трудовым договором разосланы в личные кабинеты кандидатов.

    Как сообщили Report в Центре по управлению человеческими ресурсами, 1 305 кандидатов успешно прошли отбор вакансий, состоявшийся с 22 по 25 августа, и получили возможность работать по срочному трудовому договору.

    Эти лица должны предоставить необходимые документы в соответствующий территориальный орган управления образованием до 18:00 2 сентября.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей