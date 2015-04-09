​БГУ создаст новый центр при Институте НАНА

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня подписан меморандум о взаимопонимании между Бакинским государственным университетом (БГУ) и Институтом почвоведения и агрохимии Национальной академией наук Азербайджана (НАНА). Об этом сообщили Report в БГУ.

Документ, подписанный ректором БГУ, академиком Абелем Магеррамовым и директором института, профессором Аловсатом Гулиевым, предусматривает совместную подготовку кадров и совместное проведение научных исследований, сотрудничество в организации производства на научной основе.

Еще одно соглашение между сторонами предусматривает создание факультетом экологии и почвоведения БГУ при Институте почвоведения и агрохимии НАНА Научного и учебного центра. Целью создания центра является координация учебного процесса в БГУ с научными исследованиями, усиление интеграции науки и образования в производство, внедрение научных, производственных разработок и инноваций в области почвоведения, агрохимии и экологии в учебный процесс, проведение совместных исследований.

Во время церемонии подписания присутствовали проректор БГУ по науке и инновациям, профессор Айдын Кязымзаде и декан факультета экология и почвоведение, профессор Назим Шамилов.