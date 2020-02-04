БГУ распространил заявление о результатах обследования китайской студентки - ОФИЦИАЛЬНО

Студентка III курса исторического факультета Бакинского государственного университета, гражданка Китайской Народной Республики Лиу Йоуша (Liu Yousha) сегодня была выписана домой из Клинического медицинского центра №1. Проведенное обследование подтвердило, что в организме студентки нет опасного вируса, и ей была предоставлена справка об отсутствии каких-либо проблем со здоровьем.

Об этом Report сообщили в Бакинском государственном университете.

Отметим, что Лиу Йоуша, вернувшаяся в Баку из Китая 19 января 2020 года, по инициативе руководства БГУ была направлена в Клинический медицинский центр №1 для проведения необходимого обследования, и пробыла под 14-дневным карантином под наблюдением врачей.

В настоящее время руководство университета создало все условия, чтобы Лиу Йоуша влилась в учебный процесс. Руководство университета поблагодарило студентку за то, что она с пониманием восприняла предложение пройти обследование и пожелало ей успехов в учебе. В то время была выражена благодарность посольству КНР в Азербайджане и Минздраву Азербайджанской Республики за сотрудничество.

В текущем учебном году в Бакинском государственном университете обучаются около 30 студентов из Китая и приграничных с ним стран, которые сообщили о том, что не поедут в Китай на каникулы в целях безопасности.