БГУ ищет 2 деканов и 17 заведующих кафедрой - СПИСОК

Бакинский государственный университет (БГУ) объявил конкурс на вакантные места.

Как сообщает Report, БГУ ищет сотрудников на должность деканов на факультеты прикладной математики и кибернетики, а также истории.

Кроме того, объявлено 17 вакантных мест заведующих кафедрами.

Report представляет эти и другие вакансии БГУ.

Отметим, что желающие участвовать в конкурсе должны в течение месяца на основании имеющегося положения представить документы вместе с заявлением на имя ректора по адресу: город Баку, ул.З.Халилова, 23, AZ1148.