​БГУ и НАНА запустили новый проект

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) проведен совместный семинар сотрудников университета и Института систем управления НАНА на тему "Создание интеллектуальной системы управления с применением нанотехнологий для повышения коэффициента нефтеотдачи месторождений, находящихся в завершающей стадии разработки".

Как сообщает Report, на семинаре приняли участие ректор БГУ, академик Абель Магеррамов, директор Института систем управления НАНА, академик Тельман Алиев, член-корреспондент НАНА, профессор Айдын Кязимзаде и другие ученые. Семинар открыл академик Абель Магеррамов, который отметил, что научно-исследовательские работы по применению нанотехнологий в нефтедобыче проводятся в БГУ с 2005 года, вуз в этом направлении сотрудничает с ГНКАР и Королевским центром исследований "Король Абдель Азиз" Саудовской Аравии.

На мероприятии также выступили академик Тельман Алиев, декан физического факультета, профессор Мухаммедали Рамазанов. Профессор, в частности, сказал, что в результате научных исследований в Лаборатории наноисследований БГУ за последние 7 лет за рубежом опубликовано 150 научных статей, в том числе 82 из них в журналах, входящих в список агентства Thomson Reuters. За этот период времени в лаборатории выполнено грантовых проектов в общей сложности на 7,8 миллионов долларов.

На семинаре создана рабочая группа.