Бакинской Высшей школе нефти исполнилось 5 лет

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Исполнилось пять лет со дня создания Бакинской Высшей школы нефти (БВШН).

Как напоминает Report, БВШН была создана в структуре SOCAR Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года. Основной целью создания Высшей школы является подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих современными знаниями, английским языком и широким мировоззрением.

В число президентских стипендиатов, обучающихся в БВШН и набравших при поступлении 690-700 баллов, входят 11 студентов, поступивших в БВШН в 2012/2013 учебном году,15 студентов, поступивших в 2013/2014 учебном году, 16 студентов, поступивших в 2014/2015 учебном году, и 17 студентов, поступивших в 2015/2016 учебном году. По данным ГКПС, минимальный балл, который набрали абитуриенты, поступившие в БВШН в 2015/2016 учебном году, равнялся 659, а в среднем абитуриенты Высшей школы набрали 676 баллов, что является самым высоким показателем в республике. Из семи абитуриентов I группы, набравших при поступлении 700 баллов, трое выбрали для учебы Бакинскую Высшую школу нефти.

Во время приемных экзаменов в вузы республики в 2016/2017 учебном году двое абитуриентов, поступавших в I группе специальностей и показавших самый высокий результат – 700 баллов, были приняты в БВШН. Как показывают статистические данные, средний балл, набранный абитуриентами Высшей школы в 2016/2017 учебном году, равнялся 667, а максимальный показатель достиг 700 баллов. В новом учебном году студентами БВШН стали 135 человек, из которых 17 удостоены Президентской стипендии. Всего в Высшей школе сегодня обучаются 76 Президентских стипендиатов.

В скором времени будет сдан в эксплуатацию новый кампус БВШН, который станет самым большим студенческим городком Кавказского региона. Планируется, что он будет введен в строй до конца текущего года.

Бакинская Высшая школа нефти является единственным вузом в Азербайджане, получившим международные сертификаты по трем стандартам ISO: ISO 9001 – "Система менеджмента качества", ISO 14001 – «Система экологического менеджмента», OHSAS 18001 – "Система менеджмента охраны труда и техники безопасности".

Благодаря успехам, достигнутыми БВШН за пять лет своей деятельности, организации бесплатного образования, современным программам и передовым технологиям, применяемым в процессе подготовки высококвалифицированных англоязычных специалистов, Бакинская Высшая Школа Нефти получила статус ведущего и самого престижного вуза Азербайджана. Укреплению этого статуса послужило и налаживание сотрудничества с рядом престижных вузов и транснациональных компаний мира,обеспечение, при подготовке кадров, рационального сочетания приобретения студентами теоретических знаний на занятиях и практических навыков в ходе производственной практики в компаниях, работающих в Азербайджане, организация обучения на английском языке, современные лаборатории и оборудование, а также условия, созданные для общественной жизни и досуга студентов БВШН. Сегодня Бакинская Высшая Школа Нефти стала вузом, по праву завоевавшим огромное доверие абитуриентов и их родителей.