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Бакинской высшей школе нефти – девять лет

Бакинской высшей школе нефти – девять лет Одновременно с этим был осуществлен прием студентов на заочное отделение на 2020/2021 учебный год для желающих получить повторное высшее образование по специальности «Нефтегазовая инженерия»
Наука и образование
30 ноября 2020 г. 12:27
Бакинской высшей школе нефти – девять лет

Сегодня Бакинской высшей школе нефти (БВШН) исполняется девять лет. Ставшая за годы своего существования лидером в рейтинге азербайджанских вузов, она была создана в структуре SOCAR указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года номер 539.

Как сообщает Report, первого мая 2017 года с участием Президента Ильхама Алиева состоялось торжественное открытие и введение в эксплуатацию нового кампуса БВШН – крупнейшего на Кавказе. БВШН проводит обучение на степень бакалавра по специальностям: «Нефтегазовая инженерия», «Химическая инженерия», «Инженерия по автоматизации процессов», «Информационная безопасность», а также на степень магистра по специальностям: «Нефтегазовая инженерия», «Химическая инженерия», «Инженерия по автоматизации процессов», «Мастер делового администрирования (MBA)». В вузе также учреждена докторантура для проведения обучения по программе доктора философии.

Одновременно с этим был осуществлен прием студентов на заочное отделение на 2020/2021 учебный год для желающих получить повторное высшее образование по специальности «Нефтегазовая инженерия».

Кроме того, Бакинская Высшая Школа Нефти совместно с британской компанией Twenty Eight Strategy Execution (STRATEX) реализует учебную программу «Школа управления проектами» на основе сертификата магистра Университета Джорджа Вашингтона (США), а также программу MBA «Нефтегазовый менеджмент» в сотрудничестве с Женевской школой бизнеса.

В текущем году общий средний балл в БВШН при приеме на бесплатное обучение по госзаказу на уровне бакалавриата составил 658,83 балла, а на уровне магистра - 63 балла.

22 студента Бакинской высшей школы нефти, поступивших в вуз в 2020-2021 учебном году, были удостоены Президентской стипендии, что позволило БВШН стать в один ряд с университетами страны, лидирующими по числу Президентских стипендиатов.Таким образом, количество Президентских стипендиатов с момента основания вуза до сих пор достигло 172 человек. Пока что ни один вуз страны не составил конкуренцию Бакинской высшей школе нефти по количеству Президентских стипендиатов в первой группе специальностей, в которой всегда наблюдалась большая конкуренция.

За девять лет своей деятельности Высшая школа провела уже четвертую церемонию вручения дипломов своим выпускникам. За прошедший период было трудоустроено 100% выпускников БВШН. Сегодня все выпускники БВШН либо работают в местных или транснациональных компаниях, либо продолжают получать образование в престижных университетах за рубежом.

В течение 9 лет успешной деятельности Бакинская высшая школа нефти наладила прочное сотрудничество со многими ведущими компаниями, в том числе с SOCAR, STAR, Petkim, bp, ABB, TechnipFMC, Emerson, Schneider Electric, Maire Tecnimont, Halliburton, Microsoft, Schlumberger, Equinor, Total, Avandsis Group и др. Это партнерство создает основу для профессионального роста выпускников БВШН в соответствии с международными стандартами.

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Версия на английском языке Baku Higher Oil School celebrates its 9th anniversary
Версия на азербайджанском языке BANM-in 9 yaşı tamam olur

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