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    Бакинский инженерный университет не будет входить в структуру министерства образования

    Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в “Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования Азербайджанской Республики”.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

    Согласно изменению, в “Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования Азербайджанской Республики” включен Бакинский инженерный университет. Тем самым, данный вуз не будет входить в структуру министерства образования.

    Напомним, что Бакинский инженерный университет учрежден распоряжением президента Азербайджана от 8 ноября 2016 года. В этом учебном заведении получают образование студенты ликвидированного Университета "Кавказ". 

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