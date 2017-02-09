Бакинский инженерный университет не будет входить в структуру министерства образования

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в “Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования Азербайджанской Республики”.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно изменению, в “Перечень подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства образования Азербайджанской Республики” включен Бакинский инженерный университет. Тем самым, данный вуз не будет входить в структуру министерства образования.

Напомним, что Бакинский инженерный университет учрежден распоряжением президента Азербайджана от 8 ноября 2016 года. В этом учебном заведении получают образование студенты ликвидированного Университета "Кавказ".