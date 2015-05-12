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    ​Бакинская Высшая Школа Нефти совместно с Университетом Ахена учреждает Центр возобновляемой энергетики

    Соответствующий документ подписан в Дюссельдорфе

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов в рамках своего визита в город Дюсельдорф в Германии с Университетом Ахена подписал документ о совместном учреждении Центра возобновляемой энергетики при поддержке известной компании Европы - E.On, сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

    E.ON - одна из крупнейших компаний мира, специализирующаяся в области поставки глобальных и альтернативных энергетических услуг, а также в производстве и исследовании энергии. Длительный опыт работы компании в данной сфере позволит оказать всестороннюю техническую поддержку созданию в БШВН центра, оснащенного самыми современными технологиями.

    В рамках визита с Университетом Ахена также был подписан протокол о намерениях совместной подготовки кадров по специальностям "Инженер по возобновляемой энергетики" и "Инженер-геолог". Сотрудничество между БВШН и Ахенским Университетом предполагает подготовку англоязычных специалистов на уровне бакалавриата в рамках учебных программ университета и на основе современных технологий обучения.

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