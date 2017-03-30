Бакинская Высшая Школа Нефти проведет международный форум

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Второй международный форум SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка", организованный Бакинской Высшей Школой Нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке SOCAR и посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, пройдет 25-28 апреля 2017 года в Баку. Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Цель международного форума – анализ последних тенденций и возможные сценарии развития взаимодействия в регионе Каспия и Центральной Азии по вопросам торговли и экспорта углеводородов. В рамках мероприятия будет дана практическая информации по основным направлениям развития нефтегазовой индустрии, необходимая для принятия стратегических решений и ведения ежедневных операций.

В Форуме примут участие руководители структурных подразделений SOCAR, народные депутаты Азербайджана, представители отраслевых министерств Казахстана, Кыргызстана, Ирана, России, Туркменистана, Турции, Украины, Грузии и других стран, а также представители транснациональных нефтегазовых компаний. Это одно из самых значимых мероприятий года в нефтяной сфере Каспийского региона посетят более 150 участников, в том числе руководители и сотрудники международных компаний, работающих в сфере добычи, переработки, логистики нефти и газа, трейдеры, аналитики, представители банковских структур. В течение трех дней, а именно столько будет длиться Второй международный форум SOCAR, будет проведено восемь сессий на различные темы.

Более подробную информацию о предстоящем Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка" можно найти на официальном сайте Форума: www.socarforum.com.