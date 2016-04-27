​Бакинская Высшая Школа Нефти присоединилась к антиплагиатной программе

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН), присоединившись к антиплагиатной программе, приступила к применению в учебном процессе программного обеспечения компании Turnitin по фактам выявления плагиата. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в связи с этим БВШН заключила договор о сотрудничестве с компанием Turnitin (США), в соответствии с которым данный Интернет ресурс уже находится в пользовании БВШН.

В Высшей Школе с целью обеспечения прозрачности в учебном процессе применяются современные информационные технологии и предпринимаются серьезные меры в отношении студентов, которые прибегают к плагиату. Цель внедрения программы также объясняется тем, что допущение студентами случаев плагиата в студенческих и научных работах может негативно отразиться не только на учебном процессе, но и в их дальнейшей деятельности. Внедрение в учебный процесс БВШН программного обеспечения по выявлению и предотвращению плагиата важно для приобщения студентов к самостоятельному и ответственному выполнению своих работ, а также для улучшения в целом всего учебного процесса.

Отметим, что программным обеспечением компании Turnitin пользуются более 15 тыс. учебных заведений в 140 странах мира. Внедрение этой системы в вузе также ускорит процесс вступления БВШН в ряды самых передовых университетов мира.