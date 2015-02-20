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    ​Бакинская Высшая Школа Нефти и компания Baker Hughes подписали Соглашение о сотрудничестве

    Соглашение предусматривает реализацию мероприятий для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в БВШН

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между БВШН и компанией Baker Hughes (Baker Hughes Services İnternational INC.) Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов, рассказал участникам церемонии о нефтяной стратегии, реализуемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подчеркнув, что нефтегазовая и химическая отрасли играют основную роль в развитии экономики страны, Э.Гасымов отметил, что подготовка кадров для этих сфер является одним из важных направлений в деятельности SOCAR. Ректор также подробно рассказал об истории создания, целях, успехах, достигнутых за короткое время и установленных связях вуза с ведущими нефтегазовыми предприятиями мира. 

    Кроме того, он сообщил, что отвечающий современным требованиям вновь строящийся кампус БВШН, который будет сдан в эксплуатацию в следующем учебном году, станет самым большим кампусом в Кавказском регионе. Ректор подчеркнул, что по многим показателям БВШН находится на первых местах в рейтинге вузов Азербайджана.

    Глава азербайджанского и грузинского представительств компании Baker Hughes Рой Ваудвайк подробно проинформировал о представляемой им компании. Он сообщил, что в компании Baker Hughes, функционирующей более чем в 80 странах мира, работают более 61 тыс. сотрудников. Компания предлагает разные услуги, продукцию, технологии и системы в секторе производства нефти и природного газа. Также отмечая, что компания Baker Hughes специализировалась на бурении скважин для инженерных изысканий, оценке технических параметров скважин, завершении скважин, производстве подводных оборудований, технологиях нефтегазовой переработки, химических продуктов, используемых в сельском хозяйстве, Р.Ваудвайк подчернкул, что заключенное соглашение между представляемой им компанией и БВШН найдет свое положительное отражение в подготовке в БВШН инженеров по нефти и газу и инженеров-химиков. Он заявил, что начало сотрудничества с таким престижным вузом является важным событием для представляемой им компании. Р.Ваудвайк также подчеркнул, что заключенное соглашение создаст в будущем большие возможности для выпускников БВШН.

    Затем между Бакинской Высшей Школой Нефти и компанией Baker Hughes было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.

    Соглашение предусматривает реализацию необходимых материально-технических, научно-методических и организационных мероприятий для обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров в БВШН. В документе также нашли отражения такие пункты, как прохождение студентами-отличниками практики в структурах компании, вознаграждение компанией отличившихся студентов, создание специализированной учебной лаборатории в кампусе БВШН, привлечение специалистов компании к преподовательской деятельности в БВШН, выдача стипендий талантливым студентам, создание карьерных возможностей для выпускников БВШН, организация летней практики, курсов для студентов второго и третьего курса, оказание финансовой помощи в работе клуба и кружков "Юных инженеров", действующих в БВШН и средних школах и т.д.

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