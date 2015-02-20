​Бакинская Высшая Школа Нефти и компания Baker Hughes подписали Соглашение о сотрудничестве

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между БВШН и компанией Baker Hughes (Baker Hughes Services İnternational INC.) Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов, рассказал участникам церемонии о нефтяной стратегии, реализуемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подчеркнув, что нефтегазовая и химическая отрасли играют основную роль в развитии экономики страны, Э.Гасымов отметил, что подготовка кадров для этих сфер является одним из важных направлений в деятельности SOCAR. Ректор также подробно рассказал об истории создания, целях, успехах, достигнутых за короткое время и установленных связях вуза с ведущими нефтегазовыми предприятиями мира.

Кроме того, он сообщил, что отвечающий современным требованиям вновь строящийся кампус БВШН, который будет сдан в эксплуатацию в следующем учебном году, станет самым большим кампусом в Кавказском регионе. Ректор подчеркнул, что по многим показателям БВШН находится на первых местах в рейтинге вузов Азербайджана.

Глава азербайджанского и грузинского представительств компании Baker Hughes Рой Ваудвайк подробно проинформировал о представляемой им компании. Он сообщил, что в компании Baker Hughes, функционирующей более чем в 80 странах мира, работают более 61 тыс. сотрудников. Компания предлагает разные услуги, продукцию, технологии и системы в секторе производства нефти и природного газа. Также отмечая, что компания Baker Hughes специализировала сь на бурении скважин для инженерных изысканий, оценке технических параметров скважин, завершении скважин, производстве подводных оборудований, технологиях нефтегазовой переработки, химических продуктов, используемых в сельском хозяйстве, Р.Ваудвайк подчернкул, что заключенное соглашение между представляемой им компанией и БВШН найдет свое положительное отражение в подготовке в БВШН инженеров по нефти и газу и инженеров-химико в. Он заявил, что начало сотрудничества с таким престижным вузом является важным событием для представляемой им компании. Р.Ваудвайк также подчеркнул, что заключенное соглашение создаст в будущем большие возможности для выпускников БВШН.

Затем между Бакинской Высшей Школой Нефти и компанией Baker Hughes было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.