​Бакинская Высшая Школа Нефти и компания Baker Hughes подписали Соглашение о сотрудничестве

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между БВШН и компанией Baker Hughes (Baker Hughes Services İnternational INC.) Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов, рассказал участникам церемонии о нефтяной стратегии, реализуемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подчеркнув, что нефтегазовая и химическая отрасли играют основную роль в развитии экономики страны, Э.Гасымов отметил, что подготовка кадров для этих сфер является одним из важных направлений в деятельности SOCAR. Ректор также подробно рассказал об истории создания, целях, успехах, достигнутых за короткое время и установленных связях вуза с ведущими нефтегазовыми предприятиями мира.
Кроме того, он сообщил, что отвечающий современным требованиям вновь строящийся кампус БВШН, который будет сдан в эксплуатацию в следующем учебном году, станет самым большим кампусом в Кавказском регионе. Ректор подчеркнул, что по многим показателям БВШН находится на первых местах в рейтинге вузов Азербайджана.
Глава азербайджанского и грузинского представительств компании Baker Hughes Рой Ваудвайк подробно проинформировал о представляемой им компании. Он сообщил, что в компании Baker Hughes, функционирующей более чем в 80 странах мира, работают более 61 тыс. сотрудников. Компания предлагает разные услуги, продукцию, технологии и системы в секторе производства нефти и природного газа. Также отмечая, что компания Baker Hughes специализировала
Затем между Бакинской Высшей Школой Нефти и компанией Baker Hughes было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве.
Соглашение предусматривает реализацию необходимых материально-техн
News DepartmentАвтор новости
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