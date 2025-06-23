Бахар Мурадова: Формирование сильного общества зависит от образования женщин

Бахар Мурадова: Формирование сильного общества зависит от образования женщины

Формирование сильного общества напрямую зависит от женщин и их образования.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на "Дне выпускника" участников проекта "Поддержка образования молодых девушек".

По ее словам, указанная программа в настоящее время охватывает 58 районов страны, 27 образовательных учреждений.

"В рамках этого мы продолжаем вносить вклад в образование сотен молодых девушек. Потому что поддержка образования молодых девушек - это не только социальный проект, это важная инициатива, направленная на развитие общества. В результате шагов, предпринятых с участием Министерства науки и образования, проект расширился, и на сегодняшний день более 100 девушек воспользовались этой поддержкой", - сказала Мурадова.