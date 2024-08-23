Бахар Мурадова: Показатель женщин, получающих начальное образование в Азербайджане - 98 процентов

Показатель женщин, получающих начальное образование в Азербайджане, составляет 98 процентов.

В Азербайджане показатель женщин, имеющих начальное образование, составляет 98 процентов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на конференции "Женское образование в зеленом мире: от вчерашнего дня к сегодняшнему".

По ее словам, уровень образования женщин в Азербайджане опережает средний мировой показатель: "Если 90 процентов женщин в мире получили начальное образование, у нас этот показатель составляет 98 процентов. По среднему образованию в мире 75 процентов, у нас 90 процентов, а по высшему образованию этот показатель 54 процента, в Азербайджане - 52-53 процента".