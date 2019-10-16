Семь азербайджанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов Европы и Центральной Азии

Бакинский государственный университет занял 142-ое место среди лучших вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует рейтинг университетов (QS EECA), опубликованный британским агентством QS.

Наряду с этим в список вошли Университет Хазар (161-170 места), Азербайджанский Государственный университет экономики (181-190), Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Университет ADA, Азербайджанский университет языков (201-205), Бакинский славянский университет (251-300).

Первые два места регионального рейтинга заняли МГУ им. М.В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет. Третье место поделили Санкт-Петербургский государственный университет и Карлов университет (Прага).

В оценочном списке отражены 350 лучших вузов из более 2900 университетов заявленного региона.

Оценка деятельности высших учебных заведений рейтингом QS EECA проводилась по девяти критериям: академическая репутация; репутация среди работодателей; соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава; доли сотрудников с ученой степенью, приглашенных преподавателей из других стран, иностранных студентов; эффективность интернет-ресурсов; количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника; цитируемость научных статей ученых университета.