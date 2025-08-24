О нас

Азербайджанское госагентство обратилось к абитуриентам и родителям

Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана обратилось к абитуриентам и их родителям на фоне объявления результатов конкурса по приему в вузы на 2025/2026 учебный год.
Наука и образование
24 августа 2025 г. 11:32
Азербайджанское госагентство обратилось к абитуриентам и родителям

Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана обратилось к абитуриентам и их родителям на фоне объявления результатов конкурса по приему в вузы на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Report, в ведомстве напомнили, что результаты приема в высшие учебные заведения могут не полностью соответствовать ожиданиям каждого, однако в любом случае важно "принимать правильные решения и целенаправленно двигаться вперед".

"Выбор профессии является одним из важнейших решений в жизни. Наша молодежь может обратиться в среднее специальные или профессиональные учебные заведения, а также более серьезно подготовиться к вступительным экзаменам в следующем году, чтобы достичь желаемого результата.

При рассмотрении возможностей обучения за рубежом необходимо обратить внимание на ряд важных моментов. Самый важный из них — не верить каждому объявлению и не искать легких путей. Безразличное и поспешное отношение к этому вопросу может привести к непризнанию диплома в будущем, незавершенному образованию и другим серьезным последствиям. Поэтому аккредитация выбранного вуза, признание диплома в нашей стране, а также соответствие семейному бюджету расходов на образование и проживание должны рассматриваться как основные критерии.

Помните, что решения, которые вы принимаете сегодня, определяют успех вашего завтрашнего дня", - говорится в обращении.

Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət edib

