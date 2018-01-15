Азербайджанские ученые примут участие в конференции по изучению древностей Кавказа в России

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Ученые из России, Бельгии, Германии, Украины и Азербайджана проведут 15-16 января в Санкт-Петербурге международную конференцию по изучению древностей Кавказа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН проводит конференцию к 100-летию доктора исторических наук, профессора, создателя школы исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России Василия Прокофьевича Любина совместно с Государственным Эрмитажем, Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамерой) и Санкт-Петербургским государственным университетом.

Отметим, В. П. Любин проводил археологические раскопки и на территории Азербайджана.

В ходе мероприятия ученые обсудят новые открытия палеолита на Кавказе, в Крыму, на Урале, в Сибири, Средней Азии и в Африке, место памятников Кавказа в контексте культур нижнего и среднего палеолита Евразии и новейшие методы датирования палеолитических памятников.