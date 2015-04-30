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    Азербайджанские студенты получат московские стипендии

    20 стипендиатов из Азербайджана получили соответствующие сертификаты

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку состоялось заседание Попечительского совета по стипендиям для молодых азербайджанцев, обучающихся в вузах Азербайджана на русском языке, выделяемым Правительством Москвы. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу РИКЦ, на заседании приняли участие члены Попечительского совета – представители организаций российских соотечественников, посольства России в Азербайджане, Бакинской епархии Русской православной церкви, министерства образования Азербайджана, Бакинского славянского университета.

    В его работе приняли участие представители правительства города Москвы.

    20 стипендиатов из Азербайджана получили соответствующие сертификаты. Наиболее отличившимся в учебе студентам вручены почетные грамоты.

    В завершение доцент Бакинского славянского университета Галина Шипулина представила собравшимся "Словарь языка С.А.Есенина", составленный ею и изданный в Баку.

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