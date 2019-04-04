"Азербайджанская молодежь уезжает, чтобы вернуться" - МНЕНИЯ

В Азербайджане подрастает интеллектуальная, современная молодежь, свободно и открыто излагающая свои взгляды. Благо, все средства под рукой. В век компьютерных технологий одним нажатием клавиши можно преодолеть десятки километров и получить нужную информацию. К тому же наши молодые люди охочи до современных трендов. Нынешняя молодежь строит бизнес-связи на современный лад, интересуется социальной направленностью и стремится адаптировать эти веяния к условиям своей страны. Манящий зарубеж уже не так владеет их умами. Отучившись в другой стране, они возвращаются на Родину. И это понятно. Чем скитаться на чужбине, лучше пригодиться на Родине. Обретенными навыками и умениями они улучшают и модернизируют трудовую деятельность в Азербайджане.

Поделившись с Report своими мыслями о нынешней молодежи, преподаватель Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Назим Джафарсой назвал ее самой динамичной прослойкой общества: "Роль и значимость молодежи растет изо дня в день. Неоспорим тот факт, что именно молодежь строит наше завтра. Хорошее образование, знания, обретенные за время учебы за рубежом, становятся им хорошим подспорьем. Наше государство уделяет пристальное внимание образованию молодежи".

Наш собеседник отметил, что азербайджанские подростки ничем не уступают своим сверстникам в вопросе получения образования за рубежом, добиваясь прекрасных результатов. "Отучившись за рубежом, наша молодежь стремится на Родину, чтобы здесь приложить свои знания. Разумеется, образование играет исключительную роль в становлении личности", - подчеркнул Н.Джафарсой.

Эксперт по вопросам образования Араз Асланлы отметил, что за последние годы наметилась тенденция получения среднего образования в своей стране и, по окончании, поступление в зарубежные вузы: "Эта успешная динамика продолжается, позволяя молодым людям реализовать свой творческий потенциал как за рубежом, так и в своей стране. Поначалу мало кто возвращался обратно, но за последние годы, во многом благодаря созданным условиям и конкурентоспособным зарплатам, наши молодые люди, отучившись в другой стране, возвращаются на Родину. Наши подростки, получившие образование в странах Восточной Европы, прекрасно трудоустраиваются там и получают хорошую зарплату. По сравнению с предшествующими годами возможности получения образования возросли и намного выше вероятность возвращения в свою страну. Тяга к передовым наукам расширяет кругозор нашей молодежи. Азербайджанская молодежь интеллектуальна, современна, свободно и открыто излагает свои взгляды. Чем шире багаж знаний наших молодых людей, тем лучше они противостоят сторонним веяниям. Не менее важно привлекать к учебному процессу в нашей стране зарубежных специалистов”, - сказал А.Асланлы.

Психолог, специалист нейролингвистического программирования Бабек Байрамов отметил, что динамика развития молодежи вселяет надежды: "Современная молодежь неразлучна с передовыми технологиями чуть ли не с самого рождения, поэтому имеет более творческие подходы. Если в 80-90-е годы молодые люди искали помощи у родителей и государства, то сейчас современные молодые люди стремятся встать на ноги самостоятельно. Они крепнут с каждым днем. И еще я заметил, что лет тридцать назад молодежь стремилась трудоустроиться в госучреждения, однако сейчас все больше желает попытать шансы в бизнесе. А успешное применение в нашей стране современных технологий подстегивает их и приближает успех. Появились новые направления, такие как блоггерство, онлайн-бизнес, SMM, "первыми ласточками" которых тоже, как ни трудно догадаться, стала наша молодежь. Интерес к получению образования неуклонно растет. Молодежь стала больше читать, в читальных залах библиотек не протолкнуться. Наши молодые люди не ограничиваются академическими знаниями, а стремятся на всевозможные курсы и тренинги. Еще несколько лет назад таких тенденций не было. Молодежная политика в нашей стране весьма успешна. Наши молодые люди стремятся к инновационным подходам и выступают с весьма амбициозными проектами".