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    Азербайджаноязычная школа в Грузии оказалась под угрозой закрытия

    © Report

    Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ Общественная школа в селе Муганлы Гардабанского района Грузии может закрыться.

    По сообщению грузинского бюро Report, причиной тому стало аварийное состояние школы и отсутствие нормальных условий для обучения.

    В этой школе обучаются около 500 учеников, работают около 60 преподавателей.

    По прошествии более 40 лет со дня сдачи школы в эксплуатацию, здание до сих пор капитально не ремонтировалось. При содействии учителей и родителей учащихся дважды был осуществлен косметический ремонт трехэтажного здания. Потолки и стены школы обрушились, стекла во многих окнах выбиты и заколочены фанерой и железными листами. Во многих классах и коридорах вышла из строя электропроводка, ввиду чего они не освещаются. В школе нет отопления, в зимние морозы классы отапливаются печками.

    Родители учащихся и учителя неоднократно обращались в соответствующие инстанции, но все безрезультатно. В связи с аварийным состоянием школы учащиеся обращаются в другие учебные заведения, что может привести к закрытию школы в Муганлы.

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