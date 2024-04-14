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Азербайджанка Гюнай Иманзаде в списке UNDER 30 журнала Forbes

Азербайджанка Гюнай Иманзаде в списке UNDER 30 журнала Forbes Азербайджанка Гюнай Иманзаде внесена в список UNDER 30, который регулярно публикуется журналом Forbes.
Наука и образование
14 апреля 2024 г. 12:18
Азербайджанка Гюнай Иманзаде в списке UNDER 30 журнала Forbes

Азербайджанка Гюнай Иманзаде внесена в список UNDER 30, который регулярно публикуется журналом Forbes.

Как сообщает Report, она была избрана среди тысяч молодых людей и внесена в список журнала "30 успешных людей в возрасте до 30 лет". Гюнай — единственная азербайджанка в списке этого года.

Ее деятельность отнесена к категории "Социальное влияние в образовании, бизнесе и других сферах" в Европе. Наша соотечественница является руководителем стартап-проекта Metatesk.

Стартап Metatesk представляет собой современную интерактивную образовательную онлайн-платформу для детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. Этот проект был выбран для участия в программе "Силиконовая долина наставничества" в прошлом году.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Гюнай Иманзаде в 2023 году была удостоена Президентской премии для молодежи, присуждаемой лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı gənc “Forbes” siyahısında

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