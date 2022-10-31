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Азербайджан запустит новые спутники

Азербайджан запустит новые спутники Азербайджан в будущем планирует запуск новых спутников
Наука и образование
31 октября 2022 г. 12:43
Азербайджан запустит новые спутники

Азербайджан в будущем планирует запуск новых спутников.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Космического агентства (Azercosmos) Азербайджанской Республики при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Самеддин Асадов заявил во время выступления на международном мероприятии ”Международная инициатива по космической погоде: солнце, космическая погода и геосфера“ ООН/Азербайджан.

По его словам, готовится широкий спектр документов, связанных с деятельностью Азербайджана в космической сфере до 2030 года.

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