Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 60-ое место из 70 стран по уровню владения английским языком.

Как сообщает Report, EF Education First представила пятый ежегодный индекс владения английским языком EF (EF EPI), являющийся одним из крупнейших в мире рейтингов стран по уровню владения английским языком. В нем определены глобальные и региональные тенденции в изучении английского языка.

В этом году EF EPI представила информацию по всем 70 странам, попавшим в рейтинг, с использованием данных тестирования 910 тыс. взрослых человек, изучающих английский язык.

Первые три позиции в рейтинге заняли Швеция (70.94 балла), Нидерланды (70.58), Дания (70.05).

Россия на 39-ом месте в списке, Китай - на 47, Турция - 50 , Иран - 56-ом.

Замыкают список Саудовская Аравия, Камбоджа и Ливия.