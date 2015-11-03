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    Азербайджан занимает 60-ое место из 70 стран по уровню владения английским

    EF Education First сегодня представила пятый ежегодный индекс владения английским языком

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 60-ое место из 70 стран по уровню владения английским языком. 

    Как сообщает Report, EF Education First представила пятый ежегодный индекс владения английским языком EF (EF EPI), являющийся одним из крупнейших в мире рейтингов стран по уровню владения английским языком. В нем определены глобальные и региональные тенденции в изучении английского языка. 

    В этом году EF EPI представила информацию по всем 70 странам, попавшим в рейтинг, с использованием данных тестирования 910 тыс. взрослых человек, изучающих английский язык.

    Первые три позиции в рейтинге заняли Швеция (70.94 балла), Нидерланды (70.58), Дания (70.05).

    Россия на 39-ом месте в списке, Китай - на 47, Турция - 50 , Иран - 56-ом. 

    Замыкают список Саудовская Аравия, Камбоджа и Ливия. 

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