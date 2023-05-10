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Азербайджан и Великобритания обсудили развитие сотрудничества в сфере образования

Азербайджан и Великобритания обсудили развитие сотрудничества в сфере образования Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с министром образования Великобритании Ником Гиббом.
Наука и образование
10 мая 2023 г. 11:14
Азербайджан и Великобритания обсудили развитие сотрудничества в сфере образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с министром образования Великобритании Ником Гиббом.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.

"Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на этой неделе принимает участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне. В рамках форума он встретился с министром образования Великобритании Ником Гиббом. Министры обсудили сотрудничество в сфере образования", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Great Britain discuss development of cooperation in education

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