Азербайджан и Великобритания обсудили развитие сотрудничества в сфере образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с министром образования Великобритании Ником Гиббом.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с министром образования Великобритании Ником Гиббом.

Как передает Report, об этом посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд написал в Twitter.

"Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на этой неделе принимает участие во Всемирном образовательном форуме в Лондоне. В рамках форума он встретился с министром образования Великобритании Ником Гиббом. Министры обсудили сотрудничество в сфере образования", - говорится в публикации.