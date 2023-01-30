Азербайджан и Турция продолжат совместную деятельность по реорганизации профучилищ

Азербайджан и Турция продолжат совместную деятельность по реорганизации профессионально-технических училищ.

Азербайджан и Турция продолжат совместную деятельность по реорганизации профессионально-технических училищ.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на расширенной встрече министра науки и образования Эмина Амруллаева с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром национального образования Турецкой Республики Махмутом Озером.

В ходе встречи было выражено удовлетворение совместной деятельностью двух стран в области общего и профессионального образования, включая обмен преподавателями и студентами. Была подчеркнута важность продолжения в текущем году совместной деятельности по реорганизации учреждений профессионального образования.

Отметим, что визит делегации продлится до 1 февраля.

В рамках визита турецкая делегация посетит Бакинский государственный центр профессионального образования по культуре и ремеслу, инновационный центр STEAM, Бакинский европейский лицей, Бакинский турецкий анатолийский лицей и другие учебные заведения.