Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках официального визита в Турцию встретился с министром национального образования этой страны Юсуфом Текином.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в ходе встречи были проведены обсуждения относительно перспектив развития сотрудничества между двумя странами в сфере общего и профессионального образования.