Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере образования
Наука и образование
- 21 января, 2026
- 19:48
Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках официального визита в Турцию встретился с министром национального образования этой страны Юсуфом Текином.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
Отмечается, что в ходе встречи были проведены обсуждения относительно перспектив развития сотрудничества между двумя странами в сфере общего и профессионального образования.
