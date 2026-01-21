Azərbaycanla Türkiyə ümumi və peşə təhsili üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
Elm və təhsil
- 21 yanvar, 2026
- 19:35
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində ölkənin milli təhsil naziri Yusuf Tekin ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasında ümumi və peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair müzakirələr aparılıb.
