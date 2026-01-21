İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanla Türkiyə ümumi və peşə təhsili üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    • 21 yanvar, 2026
    • 19:35
    Azərbaycanla Türkiyə ümumi və peşə təhsili üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Türkiyəyə rəsmi səfəri çərçivəsində ölkənin milli təhsil naziri Yusuf Tekin ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasında ümumi və peşə təhsili sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə dair müzakirələr aparılıb.

