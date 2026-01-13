Азербайджан и Турция договорились о сотрудничестве в сфере археологии

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Наука и образование
    • 13 января, 2026
    • 17:53
    Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) и Институт турецкой археологии и культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщили Report в Институте археологии и антропологии НАНА, документ подписали руководители данных научно-исследовательских учреждений Фархад Гулиев и Шабан Доган.

    Согласно информации, подписание состоялось по итогам встречи, на которой в числе других вопросов также затрагивались темы памятников и археологических исследований на территории Азербайджана.

    Стороны обменялись мнениями о разрушении археологических памятников турецко-исламского периода на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, о фальсификациях культурной принадлежности христианских памятников Кавказской Албании, а также об археологических исследованиях, планируемых данными научно-исследовательскими учреждениями на освобожденных территориях.

