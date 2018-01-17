Азербайджан и Мексика намерены укреплять сотрудничество в сфере образования

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини провел сегодня встречу с и.о. министра образования Азербайджана Джейхуном Байрамовым сцелью обсуждения перспектив сотрудничества в сфере образования.

Как сообщили Report в посольстве Мексики, в ходе встречи стороны отметили вклад Межправительственного соглашения о сотрудничестве в сферах образования, науки, молодежи, культуры и спорта, подписанного в октябре прошлого года, в развитие связей в упомянутых областях между двумя странами. Посол Лабардини подчеркнул, что, с целью развития связей в области просвещения, уже установлены контакты между разными университетами Мексики и Азербайджана, чей интерес централизуется на изучении различных дисциплин, среди которых выделяются туризм и энергетика.

В этом отношении, как отметил посол, взаимный обмен профессиональным и академическим опытом пойдет на благо обеих сторон.

Помимо этого, обсуждены возможности встреч представителей сферы образования двух стран в рамках международных мероприятий, так же как о различных возможностях, предлагаемых их странами иностранным студентам.

Посол Р.Лабардини, в свою очередь, представил некоторые данные о стипендиальных программах в своей стране, рассказал о реформе образования в Мексике. По его словам, на сегодняшний день в Мексике 900 тысяч студентов получают высшее образования в сфере технологии.

В конце встречи стороны выразили желание продолжать укреплять сотрудничество в сфере образования между Азербайджаном и Мексикой.