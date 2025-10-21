Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Наука и образование
    • 21 октября, 2025
    • 19:53
    Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования.

    Как сообщает Report, об этом на приеме в Баку по случаю Дня независимости Малайзии заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

    Министр подчеркнул, что в сотрудничество между двумя странами в сфере образования постепенно укрепляется:

    "Программа предусматривает предоставление стипендий, а также обмен студентами и преподавателями. Одним из приоритетов Азербайджана в сфере образования является увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в стране.

    В настоящее время в Азербайджане учатся пять студентов из Малайзии, двое из них - по Международному образовательному гранту имени Гейдара Алиева. Мы надеемся, что интерес малайзийских студентов к обучению в Азербайджане будет расти.

    В то же время около 50 граждан Азербайджана получают образование в Малайзии".

    Azərbaycanla Malayziya arasında ali təhsil sahəsində anlaşma memorandumu imzalanacaq

