Азербайджан и Малайзия подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования.

Как сообщает Report, об этом на приеме в Баку по случаю Дня независимости Малайзии заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что в сотрудничество между двумя странами в сфере образования постепенно укрепляется:

"Программа предусматривает предоставление стипендий, а также обмен студентами и преподавателями. Одним из приоритетов Азербайджана в сфере образования является увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в стране.

В настоящее время в Азербайджане учатся пять студентов из Малайзии, двое из них - по Международному образовательному гранту имени Гейдара Алиева. Мы надеемся, что интерес малайзийских студентов к обучению в Азербайджане будет расти.

В то же время около 50 граждан Азербайджана получают образование в Малайзии".