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Азербайджан и Казахстан планируют ежегодно проводить обмен студентами

Азербайджан и Казахстан планируют ежегодно проводить обмен студентами
Наука и образование
12 марта 2024 г. 11:20
Азербайджан и Казахстан планируют ежегодно проводить обмен студентами

Азербайджан и Казахстан планируют ежегодно проводить обмен студентами.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, стороны намерены осуществлять ежегодный обмен 12 студентами по различным образовательным программам.

Согласно двустороннему протоколу, ежегодно будет осуществляться обмен 3 учащимися на уровне бакалавриата, 5 - магистратуры, 2 - докторантуры, 2 - базового высшего медицинского образования и 2 - ординатуры.

Напомним, что 11 марта с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов.

В рамках церемонии министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек подписали "Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в сфере образования от 3 апреля 2017 года".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan to conduct annual student exchanges
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan arasında müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə hər il tələbə mübadiləsi planlaşdırılır

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