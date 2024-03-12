Азербайджан и Казахстан планируют ежегодно проводить обмен студентами

Азербайджан и Казахстан планируют ежегодно проводить обмен студентами.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, стороны намерены осуществлять ежегодный обмен 12 студентами по различным образовательным программам.

Согласно двустороннему протоколу, ежегодно будет осуществляться обмен 3 учащимися на уровне бакалавриата, 5 - магистратуры, 2 - докторантуры, 2 - базового высшего медицинского образования и 2 - ординатуры.

Напомним, что 11 марта с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялась церемония подписания азербайджано-казахстанских документов.

В рамках церемонии министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек подписали "Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан в сфере образования от 3 апреля 2017 года".